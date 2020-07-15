أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير فيلمه السينمائي الجديد "30 مارس"

القاهرة – لايف ستايل بدأ الفنان أحمد الفيشاوي تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد «30 مارس» استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.



ويواصل المخرج أحمد خالد موسى تصوير مشاهد العمل داخل الديكور الرئيسي للفيلم بمنطقة مصر الجديدة وظهر في كواليس التصوير الفنان أحمد الفيشاوي برفقة الفنانة الشابة أسماء أبواليزيد.



«30 مارس» يشارك في بطولته الفنانة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد ‏وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على ‏رزق وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة‎ قد يهمك أيضا: أحدث ظهور لأحمد الفيشاوي Advertisements هند الحناوي تكشف سبب عدم زواجها بعد الطلاق من أحمد الفيشاوي .‎

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