عمر كمال يكشف عن أول دور له في السينما

القاهرة – لايف ستايل
فاجأ المطرب عمر كمال، جمهوره عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك"، بمشاركته في أول عمل سينمائي له، وذلك بعد شهرته التي حققها في عالم الغناء.
وظهر عمر كمال، في الفيديو وهو داخل الكرفان، لتجهيز نفسه للشخصية التي سيظهر بها حيث يجسد دور مسجون، وغني بطريقة طريفة أغنية "طالع خلاص بكرة براءة" لمحمد سعد من فيلم اللمبي.
وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها.
الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.
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