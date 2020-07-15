محمد سرور يستعد لتصوير "خليها على الله"

يستعد الفنان الشاب محمد سرور لتقديم أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب تحمل اسم "خليها على الله" من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز ومن كلمات مؤمن راجح، والحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد حسام ، وإلهامي دهيمه.
وتتعاون المخرجة بتول عرفة للمرة الأولى مع سرور لإخراج أحدث أعماله الفنية، والتي تعمل على قدماً وساق للانتهاء من التحضيرات المبدئية، استعداداً لتصوير الفيديو كليب قريباً.
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