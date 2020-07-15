"أو أس إن" تعرض 60 فيلماً ومسلسلاً جديداً في تموز

كشفت شبكة OSN عن عرض أكثر من 60 عملاً عربياً وأجنبياً من أفلام ومسلسلات جديدة بالكامل عبر تطبيق OSN للمشاهدة أونلاين خلال يوليو الجاري، ومن بينها أعمال Disney+ الأصلية، وHBO ومسلسلات وثائقية وبرامج من قناة OSN Living، إلى جانب محتوى مخصص للأطفال.

وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك، سيتم عرض فيلم «المرشحة المثالية»، الذي تم ترشيحه لـ3 جوائز، والعمل من إخراج هيفاء المنصور، إحدى أهم الشخصيات السينمائية في المملكة العربية السعودية.

ويروي العمل قصة الطبيبة الشابة مريم، التي تلعب دورها ميلا الزهراني في أول بطولة لها، وتقوم البطلة بخطوة مفاجئة وغير مسبوقة بالترشح لانتخابات مجلس البلدية المحلي في السعودية.



كما ستنفرد المنصة بالعرض الأول والحصري لمسلسل الدراما السوري «شارع شيكاغو»، الذي يسلط الضوء على قصة تدور أحداثها في فترتين مختلفتين تعكسان إيجابيات وسلبيات المجتمع السوري.

ويأسر المسلسل مشاهديه من خلال قصة حب مليئة بالمخاطر والأمل بين ميرامار ومراد، العمل بطولة: سلاف فواخرجي، وعباس النوري ونخبة من النجوم السوريين.

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وسيتم عرض فيلم Hamilton، الحائز على جائزة توني وجائزة بوليتزر عن الفئة الموسيقية حصرياً ابتداءً من 4 يوليو.

ويجمع الفيلم، المأخوذ من العرض الموسيقي الأصلي في برودواي، بين أفضل عوامل المسرح الحي والفيلم والبث، لتقديم ظاهرة ثقافية تصل إلى جميع المشاهدين حول العالم والاستمتاع بتجربة مميزة.



ويمكن للأطفال الاستمتاع بمشاهدة الجزء الثاني من فيلم Frozen، الذي تدور أحداثه بعد مرور 3 أعوام من الجزء الأول، ويروي قصة إلسا وآنا وكريستوف وأولاف وسفين خلال رحلتهم المشوّقة عبر الغابة المسحورة والبحار المظلمة خارج مملكتهم، ليخوضوا بعدها مغامرة لحل اللغز وراء موهبة إلسا الاستثنائية، والتي تقودهم في رحلة لاكتشاف ذواتهم وقوتهم.