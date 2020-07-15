تامر حسني يستأنف تصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم "مش أنا"

القاهرة – لايف ستايل
استأنف الفنان تامر حسني تصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم "مش أنا" حيث يتبقي له مشاهد قليلة وينتهي من تصويره نهائيًا.
ويعد فيلم "مش انا" أول عمل من بطولة وتأليف وسيناريو تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق، ويشارك فيه كل من حلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبدالعظيم.
وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.
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