تعرف على تفاصيل 3 أفلام توثق حوادث في حياة المشاهير

بين الحين والأخرى، يظهر فيلم جديد يوثق ويسرد تفاصيل وخفايا بعض الوقائع والحوادث والكوارث التي حدثت في حياة المشاهير، ومنها «الرواية الكاملة، قتل غير مشروع، ومن قتل مالكولم إكس».

آخر هذه الأفلام الوثائقية كان «الرواية الكاملة» الذي تم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويروي مجريات الحادثة الأليمة التي جرت في منزل الفنانة نانسي عجرم وهزّت الرأي العام اللبناني، وسيعرض في 16 من يوليو الجاري على منصة «شاهد».

ويكشف ملخص الإعلان الترويجي الذي تم تداوله على سوشيال ميديا عن صورة رئيسة لنانسي وهي تسرد الرواية الكاملة، وسط تكهنات بظهور زوجها فادي الهاشم وخروجه عن صمته للمرة الأولى ليكشف للرأي العام ما حدث في هذه الليلة.

أما الفيلم الوثائقي «قتل غير مشروع» من إخراج الممثل البريطاني كيث آلان ومدعوم من رجل الأعمال محمد الفايد الذي قتل ابنه عماد (دودي) مع الأميرة ديانا، فعرض في مهرجان كان السينمائي منذ عدة سنوات.

الفيلم الوثائقي «من قتل مالكولم إكس» يتناول قضية اغتيال الناشط الحقوقي مالكولم إكس، الذي قُتل أمام زوجته وأطفاله، أثناء إلقاء خطاب في قاعة أودوبون بواشنطن هايتس في نيويورك.

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