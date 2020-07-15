هنيدي يصور فيلمه الجديد «النمس والإنس»

يصور الفنان محمد هنيدي، أحداث فيلمه الجديد "النمس والإنس"، والذي يتولى المخرج شريف عرفه مهمة إخراجه في منطقة السادس من أكتوبر، حيث انتهى من تصوير حوالي أسبوع من العمل.

ويجسد أالفنان محمد هنيدي شخصية "إنسان"، وهو شخص يعمل في "بيت الرعب"، يقابل منة شلبي في أحد أيام عمله، وبعدها يقع في غرامها، ليقرر الزواج منها.

ويذهب هنيدي إلى منزل منة شلبي، ليفاجأ بأمور غريبة باعتبارها عفريتة، وبعدها يدخل معها وأسرتها وخالها عمرو عبدالجليل وزوجته صابرين في العديد من المواقف الكوميدية.

وتكمن القصة الأساسية في العمل، حول فكرة محاولة زواج الابنة من "إنسان" محمد هنيدي من أجل إنجاب ولد، وذلك في إطار كوميدي مرعب.

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فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة.

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