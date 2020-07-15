هيدي كرم ضيفة شرف في «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

يستعد الفنان كريم عبدالعزيز، لعرض فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بعدما انتهى مخرجه أحمد الجندي، من تصوير أواخر مشاهد العمل قبل شهر رمضان الماضي بمدينة أسوان، كما انتهى أيضًا من أعمال مونتاج الفيلم الذي يتم التحضير لعرضه جماهيريًا.

وعلمنا أن العمل يشترك فيه العديد من ضيوف الشرف، ومن ضمنهم الفنانة هيدي كرم، والتي تظهر بدور صديقة الفنان دينا الشربيني، المتزوجة من كريم عبدالعزيز، خلال أحداث العمل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فكرة الزواج وحالات الطلاق، وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، ومحمد ثروت، ومن إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار.

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