رامى جمال يجهز لألبومه الجديد بالتعاون مع عمرو يحيى

يواصل المطرب رامي جمال تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد بعد نجاح ألبومه الغنائي الأخير "أنا لوحدي".

ويتعاون رامي جمال مع الشاعر عمرو يحيى في أغنية من كلماته ويعتبر هذا التعاون الأول بينهما بعد صداقة 15 عامًا.

وطرح رامى جمال ألبومه الجديد مطلع العام الجاري بعنوان "أنا لوحدي" وكانت من ضمن أغنيات الألبوم فيديو كليب "سقف" والتي حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت تريند يوتيوب ومواقع التواصل، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور.

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