شكرا لقرائتكم خبر عن سمراء النيل.. شريف خير الله في صورة نادرة مع مديحة يسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان شريف خير الله، عبر حسابه على إنستجرام، صورة جمعته بالفنانة القديرة الراحلة مديحة يسرى، لم يوضح توقيت التقاطها أو كواليس تصويرها، لكن صحبها بكلمات الثناء والمديح للفنانة الراحلة، قائلا: "سمراء النيل وأسمر جميل".





كما نشر خير الله، صورة أخرى مع الفنان القدير لطفى لبيب، طمأن فيها الجمهور على صحته، قائلا: "حبيبى المبدع لطفى لبيب.. اتكلمنا فون واطمنت عليه وهزرنا وضحكنا واتفقنا نتقابل قريب مع الشلة بتعتنا الحلوة"، مضيفا: "حبيبى لطفى اللطيف أبو دم خفيف، بيسلم وبيقول إحنا حلوين ياجدعان".





يشار إلى أن آخر أعمال الفنان شريف خير الله، هو كضيف شرف فى مسلسل النهاية، للنجم يوسف الشريف، الذى عرض ضمن موسم دراما الماضى.





وكان الفنان الكبير لطفى لبيب، كشف مؤخرًا عن أنه اصيب بجلطة بالمخ منذ 3 سنوات وليس فى الفترة الحالية، وتعجب الفنان الكبير من تداول الأخبار حاليًا عن مرضه وإصابته بالجلطة ونقله للرعاية المركزة.

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وأوضح لطفى لبيب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه أصيب بالجلطة فى شهر مايو عام 2017 وكان وقتها يشارك فى مسلسل عوالم خفية مع الزعيم عادل إمام وأثرت هذه الجلطة على الجانب الأيسر من جسده يده وساقه اليسرى.

وعن مدى تأثير هذه الإصابة وتعوقه عن التمثيل قال: "فى الحقيقة الإصابة تعوقنى عن التمثيل والحركة الطبيعية وأنا مش عاوز أبقى نص ممثل، عاوز أعمل دور حلو، مش مجرد تمثيل علشان يدونى فلوس".





وتابع لبيب:" ما أقدرش أبطل فن هاشتغل بس باقول للناس ماتبعتوليش أدوار علشان أكل عيش ابعتولى علشان أمثل ما يناسب حالتى"، مؤكداً أن هذا ليس معناه اعتزال التمثيل ولكنه يعنى أنه لا يستطيع أن يمثل كل الأدوار.

وأشار الفنان الكبير إلى أنه شارك بالتمثيل بعد إصابته فى عدد من الأدوار منها فيلم خيال مآته، موضحاً أنه لا يعرف سبب انطلاق الشائعات بين الحين والأخر التى تقول أنه يرقد فى الرعاية المركزة وأصيب بالجلطة حاليا.