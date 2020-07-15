شكرا لقرائتكم خبر عن 27 الشهر الحالى.. طرح ألبوم "فكك من الناس" لـ كريم أبو زيد والان مع تفاصيل الخبر
ويتعاون كريم من خلال الألبوم مع الشعراء محمد جمعة، وأحمد عرفان ،وناصر جلال، والموزع الموسيقى أشرف أبوزيد، ويقوم بتلحين كل أغانى الألبوم، ومن أغانى ألبومه هى "دنيا حلوة"، "دنيا حطت عليا"، "عيونها"، "دنيا ربنا"، "فكك من الناس".
من ناحية أخرى طرح كريم مؤخرا كليب "خليك فى البيت" للتوعية ضد فيروس كورونا، وهى من كلمات علاء مناع، وألحان أحمد البرازيلي، توزيع الموسيقى محمود يحيي، والتى جاءت فكرتها بعد تفشى وباء كورونا فى العالم، ونجحت الأغنية واستهدفت دعوة بقاء الجمهور فى المنازل.
يذكر أن كريم أبو زيد شارك فى موسم رمضان قبل الماضى بمسلسل "ابن أصول"هو من إنتاج شركة سينرجى والذى يشارك فى بطولته حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل،إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان.
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