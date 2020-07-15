بالفيديو..سعد لمجرد يحتفل بدرع يوتيوب الماسي

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر المطرب المغربي سعد لمجرد مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" يوضح تسلمه الدرع الماسي من "يوتيوب". وحصل "لمجرد" على الدرع لتجاوز عدد مشتركي قناته الرسمية على "يوتيوب" 10 ملايين مشترك.. وكان أعلن سعد لمجرد، تأجيل طرح كليب "عدى الكلام"، للمرة الثانية، بعد أن أجل طرحه بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوي.

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