فيديو وصور| راغب علامة يبرز مهارته في "الصيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان اللبناني راغب علامة جمهوره بمقطع فيديو وصورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأوضح الفيديو مهارة "علامة" في الصيد، خلال قيامه برحلة بحرية في البحر، إذ تمكن من اصطياد سمكتين وحرص على التقاط صور توثق ذلك، وعلق :"خارج المياة الإقليمية بـ"2 ميل"، بحبك يا لبنان".

طرح الفنان راغب علامة، مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية" انتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.