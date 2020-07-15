فيديو| داليا مصطفى تمازح زوجها:"تفتكروا بيقولي إيه؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها بمقطع فيديو رفقة زوجها الفنان شريف سلامة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت داليا مصطفى في الفيديو، وهي تمازح زوجها شريف سلامة، خلال زيارتهما إحدى الدول الأوروبية وعلقت:" "تفتكروا بيقولي ايه هسهل عليكم بيتريق عليا".
يذكر أن شريف سلامة، يشارك في مسلسل "أسود فاتح " الذي خرج من السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، وعدد من الفنانين.
فيما بدأت الفنانة داليا مصطفى، مؤخرا تصوير مشاهدها الأولى في فيلمها الجديد "ما قبل الأربعين" الذي تعود من خلاله إلى السينما.
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