بعد العثور على جثتها.. نجوم العالم ينعون نايا ريفيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى عدد من نجوم العالم، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة العالمية نايا ريفيرا، والتي عثرت السلطات على جثتها غارقة بعد أيام من البحث عنها في بحيرة بولاية كاليفورنيا.

ونشر الفنان العالمي ريكي مارتن، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورة تجمعه بنايا: "ذكريات جميلة، ارقدي في سلام".

بينما نشرت الفنانة ديمي لوفاتو عبر تويتر، صور تجمعها بالفنانة الراحلة: " ارقدي في سلام، كانت طموحاتك و إنجازاتك ملهمة لنساء أمريكا اللاتينية في جميع أنحاء العالم".

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ونشر كيفين ميكهل صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، معلقا: "لا يمكنني تصور هذا العالم بدونك نايا".

وكتب النجم كريس كولفر عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "كيف يمكنك اختصار كل الحب والاحترام الذي تكنه لشخص ما في منشور واحد، لقد ألهمت الكثيرين دون أن تبذلي اي مجهود، لقد كانت نايا فريدة من نوعها".

وكانت الفنانة نايا ريفيرا، قد ذهبت مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، في رحلة ببحيرة بيرو بولاية كاليفورنيا، وتركت ابنها في القارب ونزلت البحيرة ولكنها لم تعد، وبعد عدة أيام من البحث، عثرت الشرطة على جثتها أول أمس الإثنين.