محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: ستيفاني صليبا نشرت الفنانة ستيفاني صليبا صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية. نسرين طافش نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، علقت :"الحياة لا تقاس بعدد الأيام والسنين، بل بمقدار جعلها حياة طيبة". نوال الزغبي نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية. سارة الشامي نشرت الفنان سارة الشامي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد الأماكن الساحلية. كريم عفيفي Advertisements نشر الفنان كريم عفيفي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو أمام البحر خلال الاستمتاع بعطلته الصيفية. مي عمر نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أزرق أنيق. لقاء سويدان نشرت الفنانة لقاء سويدان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا من اللون البرتقالي وسط الزهور. محمد مهران نشر الفنان محمد مهران صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بصحبة "جمل" وسط الصحراء. عمرو سعد نشر الفنان عمرو سعد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة كاجوال، نظارة شمسية. علا رشدي نشرت الفنانة علا رشدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شعر" كيرلي، مكياج هادئ.

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كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر بإطلالة أنيقة وعلا رشدي بشعر "كيرلي".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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