"أول فرحتنا".. علي الطيب يحتفل بعيد ميلاد ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان علي الطيب على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته الـ7، الموافق اليوم 14 يوليو.

ونشر "الطيب" صورة لـ"تورتة" عيد ميلاد ابنته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق الفنان علي الطيب على الصورة :" كبرتي يا حبييتي كل سنة و انتي طيبة يا أول فرحتنا و أحلى رزق من رب العالمين، العمر كله ليكي إنتي وإخواتك يا حبيبتي، ربنا يفرحنا بيكم و يبارك فيكم وأشوفك ناجحة و شاطرة وسعيدة في حياتك يا كوكيتي ".

جدير بالذكر أن علي الطيب ينتظر عرض فيلمه "الحارث" الذي يقابل فيه أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، كما يشارك بمشهد أمام الفنان محمود حميدة في فيلم "الغسالة".