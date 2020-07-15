ماجد المصري يروج لمسلسل "الوجه الآخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: روج الفنان ماجد المصري لمسلسل "الوجه الآخر"، قصته، ومن إخراج سميح النقاش. ونشر "المصري" صورة سيناريو العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"بسم الله توكلنا على الله، الوجه الآخر". مسلسل ( الوجه الآخر ) قصة ماجد المصري و سيناريو وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش و البطولة لنسرين طافش وندى موسى وهبة الأباصيري وأحمد سعيد عبد الغني ومادلين طبر وعماد رشاد، وتدور أحداث العمل حول التغلب على صعوبات الحياة وكيف يتمكن الإنسان أن يأخذ حقه على الرغم من العوائق".

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