السرطان يخطف كيلي بريستون زوجة النجم جون ترافولتا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:43 صباحاً - توفيت كيلي بريستون، الممثلة السينمائية وزوجة النجم السينمائي جون ترافولتا، عن عمر ناهز 57 عاماً.



وكتب ترافولتا منشوراً على انستغرام قال فيه: "زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي. لقد خاضت معركة شجاعة بالحب والدعم الذي تلقته من أناس كثيرين."



تزوج ترافولتا وكيلي قبل نحو 29 عاماً. ولعبت كيلي في مسيرتها الفنية أدواراً في أعمال سينمائية عدة من بينها "التوائم" و " من الغسق حتى الفجر" و "جيري ماكواير" و "القطة في القبعة"، كما تعاونت مع زوجها في فيلم "أرض المعركة وغوتي".



وفي المنشور الذي كتبه، شكر ترافولتا العاملين في مجال الصحة الذين اعتنوا بزوجته "وكذلك أصدقاءها ومحبيها الكثر الذين وقفوا إلى جانبها."

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