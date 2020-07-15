في قصة الخيانة والغفران.. نعرض أبرز صور ويل سميث وزوجته جادا وأبنائهم

أثارت اعترافات المغنية الأمريكية جادا بينكيت سميث Jada Pinkett Smith لزوجها الممثل العالمي ويل سميث Will Smith بشأن خيانتها له ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة خاصة وأنها تحدثت عن الأمر عبر استضافتها له خلال برنامجها "Facebook ،Red Table Talk"، مما جعلهم حديث العالم أجمع ومتصدرين ترندات محركات البحث المختلفة.

إقرأ أيضًا: تفاصيل علاقة جادا وأوجست السينا .. وويل سميث: نحن في قارب واحد ونموت معًا

وبعد تأكيد علاقتها بمغني الراب أوجست اليسنا منذ أربع سنوات في الفترة التي كانت تواجه مشاكل أسرية مع ويل وانفصلا لفترة، تغيرت ملامح سميث بشكل كبير وظهر على وجهه نظرات تحمل في ثناياها الألم وتعبيرات حزينة، قام بتداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي من جمهور ومحبي الفنان العالمي مؤكدين أنهم لم يشاهدوه بهذا الشكل حتى في أعمق أدواره الحزينة.

ورغم ذلك أكد سميث أنه يحب زوجته برغم كل شئ وأن ما

بينهم شراكة حياة وليس مجرد زواج، وهذا ما شددت عليه جادا مؤكدة أنها قطعت علاقتها بأليسنا نهائيا منذ فترة طويلة ولم تعد تتواعد معه وجاء سبب اعترافها أمام العالم لمحاصرتها بالشائعات وتصريحات أليست الغير صحيحة عنها.

ونفى الزوجين ما خرج به مغني الراب بأنه حصل على مباركة من ويل لإقامة علاقة مع زوجته نظرًا لما يواجهها من مشاكل وزواج غير مستقر.

ويذكر أن ويل وجادا تزوجا عام 1997، ويظهرا سويا بمختلف المناسبات بصحبة أبنائهم الثلاث.

إقرأ أيضًا: زوجة ويل سميث تكشف حقيقة علاقتها بـ أوجست أنتوني السينا

صور ويل سميث وجادا وابنائهم

Advertisements