صور .. هشام خرما يقضي إجازته الصيفية في الغردقة

نشر الفنان هشام خرما بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر هشام خرما من خلال الصور أثناء قضاء إجازته الصيفية في مدينة الغردقة. Advertisements يذكر أن الفنان هشام خرما طرح مؤخرًا كليب بعنوان سهلة وبسيطة، والكليب من إخراج هشام خرما، والأغنية من كلمات نسمة الشاذلي، كما شاركه في الغناء كل من هاني عادل، نسمة هركي، مى عبد العزيز، عبد الرحمن رشدي، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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