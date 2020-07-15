عمرو عبدالجليل جني في «النمس والإنس»

يواصل الفنان المصري عمرو عبدالجليل تصوير دوره في فيلم «النمس والإنس» للمخرج شريف عرفة، وبطولة الفنان محمد هنيدي، والذي لم يُحدد بعد موعد لعرضه. وقال مصدر، إن عبدالجليل يجسد دور جن بحسب الأحداث، حيث يتعرض لهنيدي على مدار الأحداث في إطار كوميدي، مضيفاً أن عبدالجليل يصور المشهد الواحد في 3 أيام بسبب تقنية «الغرافيك» التي يستلزمها دوره.

ويشارك في بطولة «النمس والإنس» منة شلبي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر وكوكبة من النجوم، من إخراج شريف عرفة. قد يهمك ايضاً: تغيير دور عمرو عبدالجليل في «حلم سوسن» عمرو عبدالجليل يجسد دور والد أحمد فهمي في «حلم سوسن»

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