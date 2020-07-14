التقى بها في بيروت وأهداها قصرين.. أسرار زواج جيهان نصر من المليادردير السعودي.. صور

رنا صلاح الدين - من أبرز الوجوه التي لمعت خلال عقد التسعينات دخلت الفن من بوابة الإعلانات وحققت شهرة كبيرة في عدد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية أشهرها دورها في مسلسل المال والبنون.

رغم هذه الشهرة فاجأت الفنانة جيهان نصر الوسط الفني عام 1997 باعتزال الفن بعد زواجها من الملياردير السعودي سعود الشربتلي الذي عرف أيضا كتابته للشعر.

جيهان نصر

سعود الشربتلي، التقى بجيهان نصر في بيروت خلال مشاركتها في مسرحية "المحظوظ" مع النجم سمير غانم، وسعى للتعرف عليها ونجح في ذلك بعد أن توسط له سمير غانم من أجل أن يجلس معها عدة دقائق ثم طلبها للزواج.

اشترط سعود الشربتلي على جيهان نصر أن تعتزل الفن، إلا أن بعض التقارير الصحفية أضافت أنه وضع شرطاً آخر لها وهو ارتداء الحجاب.

سعود الشربتلي مع الفنان محمد عبده

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وافقت جيهان نصر على إتمام زواجها من السعودي سعود الشربتلي، وقدم لها خاتماً يقدر بـ 200 ألف دولار مع دفع مهر قدره مليون دولار ومؤخر صداق يقدر بـ مليون ونصف دولار، وأهداها قصراً في لندن وآخر في كندا ودفع هدية لوالديها وأشقائها 100 ألف دولار.

اختفت جيهان نصر عن الأضواء أعواما طويلة لكنها ظهرت مؤخرا مع أبنائها وهي مرتدية الحجاب ورغم مرور السنوات لم تفقد نجمة التسعينات بريقها وجمالها.

أحدث ظهور لجيهان نصر

أحدث ظهور لجيهان نصر

جيهان نصر في التسعينات