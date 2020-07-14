فن ومشاهير

جوني ديب يتهم أمبر هيرد بالخيانة

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553dbcd78d.jpgرنا صلاح الدين - جوني ديب

يبدو أن المحكمة المختصة بنظر قضية النجم والممثل الأمريكي جوني ديب وطليقته النجمة أمبر هرد، قد كشفت عن العديد من المفاجآت التي شهدتها علاقة الزوجين قبل الانفصال.

23c931f9cd.jpgجوني ديب

وبحسب جريدة الديلي ميل، فإن النجمة العالمية أمبر هيرد التي رفعت قضية تعدي وضرب ضد زوجها النجم جوني ديب، قدمت ادلة تدينه خلال المحاكمة، تمثل تسجيلات صوتية للنجم العالمي الكبير، كما وجه جوني ديب اتهامات لطليقتة أمبر هيرد، إتهامات بممارستها للجنس مع رجال آخرين.

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b2160280ca.jpgجوني ديب

وكان من ضمن الرجال الذين اتهم جوني ديب البالغ من العمر 57 عاما، زوجته السابقة أمبر هيرد البالغة من العمر 36 عاما، بالارتباط بهم، الممثل الشهير جيمس فرانكو، وإيلون ماسك مالك شركة تسلا.

 

c786ada2e1.jpgجوني ديب

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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