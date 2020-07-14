جوني ديب يتهم أمبر هيرد بالخيانة

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رنا صلاح الدين - جوني ديب
يبدو أن المحكمة المختصة بنظر قضية النجم والممثل الأمريكي جوني ديب وطليقته النجمة أمبر هرد، قد كشفت عن العديد من المفاجآت التي شهدتها علاقة الزوجين قبل الانفصال.
جوني ديب
وبحسب جريدة الديلي ميل، فإن النجمة العالمية أمبر هيرد التي رفعت قضية تعدي وضرب ضد زوجها النجم جوني ديب، قدمت ادلة تدينه خلال المحاكمة، تمثل تسجيلات صوتية للنجم العالمي الكبير، كما وجه جوني ديب اتهامات لطليقتة أمبر هيرد، إتهامات بممارستها للجنس مع رجال آخرين.
جوني ديب
وكان من ضمن الرجال الذين اتهم جوني ديب البالغ من العمر 57 عاما، زوجته السابقة أمبر هيرد البالغة من العمر 36 عاما، بالارتباط بهم، الممثل الشهير جيمس فرانكو، وإيلون ماسك مالك شركة تسلا.
جوني ديب
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