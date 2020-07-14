فيلم "كينجزمان".. كل ما تحتاج معرفته عن القصة والأبطال

رغم تعرض سلسلة أفلام Kingsman "كينجزمان" إلى كثير من الانتقادات، لكن قرار صناعه بتنفيذ جزأين آخرين من السلسلة لا يعد مفاجأة.

وحقق الجزء الأول والثاني من السلسلة قرابة المليار دولار في شباك التذاكر العالمي، الأمر الذي دفع صانع السلسلة المخرج والمؤلف ماثيو فون إلى استكمال العمل على سلسلة أفلام الأكشن.

أعلن فون، في البداية تنفيذ فيلم تمهيدي بعنوان The King's Man، وجزء ثالث يدور حول منظمة الجاسوسية التي ظهرت في الجزء الثاني، ومسلسل تلفزيوني يمتد لـ 8 حلقات.

موقع "ديجيتال سباي" الأمريكي يرصد في التقرير التالي كل التفاصيل التي يحتاج الجمهور لمعرفتها حول الجزء الثالث من السلسلة.



موعد طرح الفيلم





أوضح الموقع، أن الجزء القادم من السلسة يعد الأول في ترتيب القصة رغم صدوره متأخرًا، إذ تسبق أحداثه أحداث الجزء الأول والثاني.

كان من المفترض طرح فيلم The King's Man في 15 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، قبل أن يتم تأجيله حتى 14 فبراير/شباط 2020، ثم تأجيله مرة ثانية وأخيرة بسبب فيروس كورونا إلى سبتمبر/أيلول 2020.

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حتى الآن لم يتحدد موعد مؤكد لطرح Kingsman 3، لكن يمكن توقع طرحه في عام 2021.



طاقم الفيلم





من المؤكد عودة أبطال الفيلم تارون إيجرتون وكولين فيرث في دوري إيجزي وهاري، إضافة إلى الممثل الإنجليزي مارك سترونج والإنجليزية صوفي كوكسون.

وينضم إلى الجزء الثالث تشانينج تيتوم، وهالي بيري أيضًا.



حبكة الفيلم





صرح "فون" أن الجمهور سيشعر بالصدمة بشدة لدى مشاهدته الجزء الثالث من السلسلة، إذ يبدأ الفيلم باتهام "إيجزي" بقتل الأمير فيليب، ومحاولة الأخير إثبات البراءة وأنه كان يحاول إنقاذه.

وسيسير الفيلم على نفس نهج سلسلة الأكشن التي تدور أحداثها حول شاب يدعى إيجزي ينضم إلى منظمة جاسوسية سرية ذات تدريب قتالي عالي مختصة بتجنيد الشباب لمقاومة الشر حول العالم.