"نساء تحت الجائحة".. مهرجان أسوان يوثق معاناة المرأة مع كورونا

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن البدء في توثيق حالة المرأة المصرية أثناء فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي التوثيق من خلال مشروع يحمل عنوان "نساء تحت الجائحة" يتضمن شهادات مصورة لنساء من مختلف المحافظات، ومن خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة، حول تفاصيل حياتهن اليومية وما لاقته المرأة بشكل خاص من معاناة في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان، إن المهرجان يسعى لتوثيق هذه المرحلة المهمة والفارقة في حياة المصريين، من خلال المرأة.

وأشار إلى توثيق ما حدث للمجتمع من وجهة نظر النساء، والكشف عن ما يخص المرأة من تأثيرات لهذه الجائحة وضغوطها العنيفة والمربكة بكل تفاصيل حياتها في العمل والمنزل والشارع.

وأضاف عبدالخالق: "هناك أسئلة كثيرة عما حدث خلال هذه الجائحة، وهي أسئلة قد لا نملك لها إجابات قاطعة، لكننا ندرك تماماً ضرورة رصد بعض الظواهر التي حدثت مؤخراً وتحليلها، فنحن نسعى لتقديم وثيقة عن المرأة بعين الكاميرا في زمن الوباء".





وأكد الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا، مدير المهرجان، أن مشروع توثيق معاناة المرأة المصرية مع فيروس كورونا يأتي ضمن سعي المهرجان للتماس مع الواقع.

وأوضح أن المهرجان منذ دورته الأولى وهو يسعى لتعزيز دوره المجتمعي وهو ما تحقق على 4 سنوات في ورش تدريب شباب محافظة أسوان على فنون السينما المختلفة .

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وقال إن السينما لم تنفصل يوما عن قضايا المجتمع، وما يواجهه العالم بأسره من تداعيات بسبب هذه الجائحة يجب أن يتم توثيقه بأشكال مختلفة، خاصة أن ما حدث خلال الشهور الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا سيلقي بظلاله على صناعة السينما لوقت ليس بقصير، سواء مستوى الموضوعات التي تطرحها الأفلام، أو الإيرادات وإقبال الجمهور على دور العرض السينمائية.





بدورها، قالت الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان: المهرجان سيعلن عبر موقعه الإلكتروني وصفحته على "فيسبوك" تفاصيل وشكل هذا الرصد، وكيفية مشاركة أي امرأة مصرية بشهادتها فيه.

ولفتت إلى أن المشروع يسعى لتوثيق صور من معاناة المرأة أثناء انتشار ومقاومة فيروس كورونا، وقد يتضمن بعض الشهادات لنساء من الدول العربية والعالم، من الفنانات والناشطات الذين ينقلون بشهاداتهم صورا لأحوال المرأة في بلادهن خلال هذه الجائحة.





من جهة أخرى، عقدت إدارة المهرجان اجتماعا مع الناقد أندرو محسن المدير الفني للمهرجان، لبحث بعض الترتيبات الخاصة ببرامج الأفلام في الدورة الخامسة للمهرجان والتي ستعقد في شهر فبراير/شباط 2021.

وسيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن بدء تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان .

وكانت الدورة الماضية لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، شهدت استحداث جائزة لأفضل فيلم "أورومتوسطي" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كذلك استحداث جائزة "نوت الدولية للإنجاز في مجال قضايا المرأة" وحصلت عليها السفيرة مرفت التلاوي.

كما شهدت تكريم النجمة العالمية فيكتوريا أبريل، والنجمة نيللي كريم، والفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي، ومن صانعات السينما المونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس، والمنتجة ناهد فريد شوقي.