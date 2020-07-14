عودة خدمة الواتساب بعد عطل 15 دقيقة بمناطق متفرقة من العالم المزيد

عاد تطبيق المراسلات واتساب WhatsApp، للعمل بعد تعرضه لعطل مفاجئ، استمر 15 دقيقة في مناطق متفرقة بأنحاء العالم ،الثلاثاء.

واشتكى عدد من المستخدمين، في العديد من دول العالم وخاصة المنطقة العربية وعلى رأسها مصر من توقف التطبيق عن العمل.

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ولم يتمكن المستخدمون من فتح التطبيق على هواتفهم الذكية، أو على أجهزة الحاسب الآلي، كما لم يتمكنوا من عدم إمكانية تسجيل الدخول أو إرسال الرسائل.

وبعد مرور 15 دقيقة أكد المستخدمين أن التطبيق عاد للعمل بشكل طبيعي علي هواتفهم الذكية أو أجهزة الحاسب الآلي.

ولم تصدر شركة فيسبوك المالكة للتطبيق أي بيان رسمي حتى الآن لتوضيح سبب العطل.