(صورة) ويزو تفاجئ جمهورها بـ"لوك جديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو" جمهورها بـ"لوك جديد" لها . نشرت "ويزو" صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"لون" شعر جديد، وعلقت :"أهلا لون جديد". وانهالت التعليقات على صورة الفنانة ويزو، ومنها "عسولة، ماشاء الله انتي خسيتي، قمر يا ويزو أحبك". وشاركت الفنانة ويزو في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل" رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، ويشارك في العمل عدد من نجوم الكوميديا، منهم "بيومي فؤاد، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول"، تأليف: أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي.

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