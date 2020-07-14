محمد سلامة ينفي تعاقده على مسلسل غادة عبدالرازق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نفى المخرج الشاب محمد سلامة، ما تردد عن تعاقده للقيام بإخراج مسلسل الفنانة غادة عبدالرازق القادم.

وكتب "سلامة" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "يا جماعة أنا ماليش دعوة بمسلسل غادة عبدالرازق، ولا صحة لما تردد عن تعاقدي على المسلسل".

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يذكر أن آخر أعمال المخرج محمد سلامة، مسلسل "الحرامي"، الذي ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ 10 حلقات، ومن المقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "الحرامي" بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، كارولين عزمي، رنا رئيس، وعدد من ضيوف الشرف.