فيديو.. ابنة أسمهان: "والدتي كانت تحب الغناء أكثر مما تحب والدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

صاحبة صوت شجي، أسرت القلوب بسحر صوتها وجمالها الأخاذ، حتى أنها تعتبر أيقونة للجمال والسحر والغموض حتى الآن.

النجمة أسمهان التي يمر اليوم ذكرى رحيلها الـ 76، والتي عاشت حياة يكتنفها الغموض، وجاء موتها غامضا كذلك.

تزوجت أسمهان في السادسة عشر من عمرها من الأمير حسن الأطرش، وانتقلت معه لجبل الدروز في سوريا ورزقت منه بابنتها الوحيدة كاميليا، وبعدها نشبت خلافات بينهما فانفصلا.

وقالت كاميليا ابنة الفنانة الراحلة، أنها مثل والدتها تزوجت من رجل يكبرها في السن وهو رياض جنبلاط.

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وتابعت: "والدي كان يحب والدتي كثيرا، ووالدتي كانت تحب الأغاني أكثر من حبها لوالدي، وكنت مع والدتي بعد الانفصال عن والدي بأحد الفنادق بالقدس، فقام والدي بإرسال قوة من الجنود الإنجليز وأخذوني من والدتي بالقوة".

وأضافت: "كنت في السابعة من عمري، حينما أخذوني من والدتي، وأثناء احتفالي بعيد ميلادي، اتصلوا بنا من مصر وأخبرونا أن والدتي ماتت في حادث".

والد "كاميليا" رفض الحديث عن والدتها طيلة حياته، فلم تعرف عنها الكثير.

وفي لقاء مع صناع مسلسل "أسمهان" حكت كاميليا عن الموقف التي لا تنساه حينما أخذها عمها منير "عنوة" من بين يدي والدتها، قائلة: "قطعتله شعراته لعمي منير، وقولتله بدي ماما، وما شفتها بعد هالمرة إلا مرة واحدة لما كانت تعزي في حدا مات بالشام وشفتها لما مرقت علي".