بسبب يوسف الشريف.. صلاح عبدالله يرد على مي كساب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رد الفنان صلاح عبدالله على تعليق الفنانة مي كساب بشأن تصريحات الفنان يوسف الشريف الأخيرة، التي أثارت جدلًا كبيرًا في الوسط الفني حول رفضه المشاهد الجريئة.

وكتب "عبدالله" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" :"مش فاهم قوي ولكن بحبك يا مي وبحب يوسف الشريف وكل ما بختلف معاه بحبه أكتر".

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وكانت مي كساب كتبت تغريدة، عبر موقع "تويتر": "‏في يوم بابا صلاح عبدالله زعقلي وقالي ما تقوليش رأيك في زميل أو شغله أو آرائه، ما يصحش عيب قولتله حاضر مش هاعمل كده تاني، النهاردة حسيت جدا بكلامه إيه الهبل ده إيه الأوفر ده؟ أنتو مالكم بيوسف الشريف، مضايقكم قوي كده ليه هوه حر، حر بتطالبوا بالحرية والديمقراطية بمنتهى الديكتاتورية".

الفنان صلاح عبدالله، شارك في السباق الرمضاني الماضي، ضيف شرف مسلسل "الاختيار" أمام الفنان أمير كرارة، كما شارك في بطولة مسلسل "اتنين في الصندوق" مع الفنان حمدي الميرغني، والفنان محمد أسامة.