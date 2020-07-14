وليد فواز يعلق على أزمة ويل سميث وزوجته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علق الفنان وليد فواز، على الأزمة الحالية بين النجم العالمي ويل سميث، وزجته، بعدما اعترفت الأخيرة بخيانتها له.
وكتب "فواز" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "مش عايز أخش في تفاصيل موضوع ويل سميث ومراته وابنهم والعيلة وليلة كبيرة سعادتك، بس الدرس المستفاد إن حسين الجسمي كان عنده حق لما قال محدش مرتاح".
وكانت جادا بينيكت زوجة الفنان العالمي قد اعترفت بعلاقة مع المغني أوجست ألسينا عندما انفصلت عن سميث لفترة، وذلك في حوار تليفزيوني جمعهما على الهواء منذ أيام.
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