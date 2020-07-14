ولدت في البحر وماتت غرقا.. معلومات عن أسمهان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة السورية "أسمهان"، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1944عن عمر ناهز الـ31 عامًا.

استطاعت "أسمهان" أن تترك أثرًا كبيرًا في الغناء بصوتها وإحساسها المرهف، ومن أشهر أغانيها: "مجنون ليلى، نار فؤادي، إمتى حتعرف، الورد، انتصار الشباب، يا حبيبي تعالى وإلحقني".

"الخليج 365" يعرض لكم معلومات عن الفنانة "أسمهان" في ذكرى رحيلها:

1- اسمها الحقيقي آمال فهد إسماعيل الأطرش.

2- ولدت في 25 من نوفمبر 1912 على متن باخرة.

3- شقيقها المطرب السوري فريد الأطرش.

4- في عام 1938 تزوجت أسمهان من ابن عمها الأمير حسن الأطرش، وأنجبت منه ابنتها "كاميليا"، ثم انفصلت عنه بعد نشوب خلافات بينهما، وعادت لمصر وبدأت مشوارها الفني.

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5- تزوجت من المخرج أحمد سالم، ودبت بينهما خلافات، أدت إلى الطلاق.

6- في عام 1941، شاركت في أول أعمالها السينمائية وهو فيلم: "انتصار الشباب"، وكانت البطولة أمام شقيقها الفنان فريد الأطرش، وفي 1944 مثلت فيلمها الثاني والأخير "غرام وانتقام".

7- تعاونت مع شقيقها فريد الأطرش في عدد من الأغاني التي لحنها، ومنها: "أنا أهوى، ليالي الأنس، بدع الورد، الشمس غابت أنوارها، ويا ديرتي".

8- ألف الصحفي محمد التابعي كتابًا بعنوان "أسمهان" تروي قصتها، وذكر فيه أنها كانت تميل للتدخين بشراهة وتسرف في احتساء الخمر.

9- وفي لقاء نادر لعميد المسرح العربي الفنان يوسف وهبي، في برنامج "قمم" تحدث عن حادث الراحلة "أسمهان"، قائلا: "السيدة أسمهان عملت معي وكانت تواظب على أوقات العمل، وعلى الحضور وعلى حفظ أدوارها، وفي يوم طلبت مني أن تذهب لمدينة رأس البر، تقضي إجازتها، ولكني اعترضت وحاولت أقنعها أن تذهب معي أنا وزوجتي لمدينة الإسكندرية، وألححت عليها إلحاحًا شديدا، ولكنها رفضت وذهبت في سيارة ملك "أستديو مصر"، ولم يكن لها علاقة بالحادث ولا أي شبهة من الشائعات أن الحادث كان عمدًا، وانقلبت بها ولم تنجُ".

10- رحلت الفنانة الكبيرة "أسمهان" عن عالمنا في 14 يوليو 1944، في حادث سيارة، إذ غرقت في ترعة على طريق المنصورة، وهي لم تكمل عامها الـ32، تاركة لمحبيها فنها وأعمالها الخالدة.