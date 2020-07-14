"بحبك".. أحمد العوضي يعلق على صورة ياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان أحمد العوضي على التفاعل مع الصورة التي نشرتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وكتب العوضي في تعليقه :"بحبك بيبي".

وكان أحمد العوضي قد أعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز أول مايو الماضي، وغير كلاهما الحالة الاجتماعية عبر حساباتهما ‏الشخصية على ‏"فيسبوك".

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أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، من إخراج بيتر ميمي.

بينما شاركت ياسمين عبد العزيز في مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة شريف منير، وكريم فهمي، وعلا رشدي، وإسلام جمال، وسمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.