بعد إصابته بجلطة في المخ.. دينا تطلب الدعاء للطفي لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة الاستعراضية دينا جمهورها بالدعاء للفنان لطفي لبيب، بعد ما أصيب، مؤخرًا، بجلطة في المخ.

نشرت "دينا" صورة للفنان لطفي لبيب، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"ربنا يشفيك ويعافيك وترجع لشغلك وفنك وجمهورك بألف سلامة، دعواتكم للفنان الجميل لطفي لبيب بالشفاء العاجل من الجلطة إن شاء الله".

كشف الفنان لطفي لبيب، حالته الصحية وسبب توقفه عن التمثيل، في تصريحات لبرنامج "التاسعة "مع الإعلامي وائل الإبراشي قائلًا" إنه يعاني من جلطة في المخ"