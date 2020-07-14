بالصور.. أحمد الفيشاوي يقضي الإجازة بصحبة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صور جديدة تجمعه بزوجته نادية كامل، بأحد المنتجعات.
وحرص "الفيشاوي" وزوجته على قضاء يوم عطلة، بعيدا عن العمل، إذ يستأنف الفيشاوي بعدها تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلمه الجديد "30 مارس".
وظهرت نادية كامل في الصور وهي تقبل زوجها، وعلق "الفيشاوي": "يوم واحد أجازة".
يذكر أن فيلم "30 مارس" بطولة خالد الصاوي، أحمد الفيشاوي، أحمد خالد صالح، دينا الشربيني، ومن إخراج أحمد خالد موسى.
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