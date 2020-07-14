سوسن بدر تشارك جمهورها أول يوم تصوير مسلسلها الجديد "خيط حرير "

شاركت الفنانة الكبيرة سوسن بدر جمهورها صورة من أول يوم تصوير مسلسلها الجديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت "سوسن" على الصورة، قائلة: " أول يوم تصوير مسلسل خيط حرير معحبيبتي مي عز الدين ".
يذكر ان الفنانة الكبيرة سوسن بدر، قد شاركت في الماراثون الرمضاني المنقضي، من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، من بطولة كلاً من:" ياسمينعبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، إسلام جمال، تارا عماد، إيهاب فهمي، عماد رشاد، كارولين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري "، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، والذي تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.
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