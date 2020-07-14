صور .. خالد النبوي يقضي إجازته الصيفية

نشر النجم خالد النبوي بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. Advertisements وظهر خالد النبوي من خلال الصور أثناء قضاءه إجازته الصيفية، ومازح خالد النبوي جمهوره قائلًا: نوم، عوم، أكل، لحد ما التصوير يبدأ. ومن ناحية آخرى يشارك النجم خالد النبوي في بطولة فيلم ترانيم إبليس، والفيلم من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة كل من أحمد السقا، خالد النبوي، مصطفى شعبان، منى زكي، أمينة خليل، دياب. خالد النبوي في بطولة فيلم، والفيلم من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة كل من أحمد السقا، خالد النبوي، مصطفى شعبان، منى زكي، أمينة خليل، دياب.

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