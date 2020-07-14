نـسرين طافش تخطف الأنظار بأحدث صورها

خطفت الفنانة نسرين طافش أنظار جمهورها ومتابعيها، من خلال صورة جديدة نشرتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلقت "طافش" على الصورة:" الحياة لا تقاس بعدد الأيام والسنين .. بل بمقدار جعلها حياة طيبة ". Advertisements يذكر ان آخر أعمال الفنانة نسرين طافش، مسلسل "ختم النمر"، من بطولة: "أحمد صلاح حسني، مريهان حسين، إسلام جمال، وأمير صلاح"، ومن تأليف وإخراج أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي. نسرين طافش، مسلسل "ختم النمر"، من بطولة: "أحمد صلاح حسني، مريهان حسين، إسلام جمال، وأمير صلاح"، ومن تأليف وإخراج أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي.

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