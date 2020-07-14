المذيعة التونسية صابرين شريف تتصدر جوجل بـ "ملهوفة"

تصدرت المذيعة التونسية صابرين شريف، مؤشر البحث العالمي جوجل، في مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن أطلقت تجربتها الأولى في الغناء بعنوان ملهوفة.

أعربت المذيعة التونسية صابرين شريف عن سعادتها بردود الأفعال الايجابية علي مواقع التواصل الاجتماعي التي أشادت بأولى تجاربها الغنائية "ملهوفة" التي أطلقتها باللهجة المصرية علي قناة مزيكا منذ أيام .

ووجهت صابرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشكر لفريق عمل

"ملهوفة"، الشاعر هاني صارو الذي وضع الكلمات والملحن مدين، والموزع المحترف أحمد عبد السلام، بالإضافة إلى دعم شركة عالم الفن وقناة مزيكا للأغنية.

وعلى جانب آخر تستعد صابرين لتقديم أغنيتين الأولى باللهجة التونسية والأخرى بالعراقية كخطوة لإصدار ألبومها الغنائي الأول.

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وقناة مزيكا الموسيقية من أوائل القنوات الموسيقية المنتشرة علي القمر الصناعي المصري نايل سات,افتتحت في صيف 2003.

وتملكها شركة عالم الفن للإنتاج الفني المملوكة لرجل الأعمال محسن جابر وكما تتبعها قناة «مزيكا زووم (زووم سابقا التي توقفت عن البث عام .2015

وافتتحت قناة مزيكا في صيف 2003 وهي من اوائل القنوات الموسيقية وتمتلك أكبر مكتبة اغاني ف الشرق الأوسط وتمتلكها شركة عالم الفن التابعة ل محسن جابر كما تمتلك مزيكا جودة بث فائقة الجودة في بث الاغاني مع امتلاك حقوق الاغاني.