صورة..يسرا تنتظر حفل مايا دياب

أعربت يسرا عن انتظارها لحفل الفنانة مايا دياب، التي ستقام عبر تقنية "أون لاين" بطريقة عرض ثلاثية الأبعاد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

ونشرت يسرا صورة جمعتها بـ مايا عبر خاصية "ستوري"، وعلقت عليها"اتمنى لكي نجاح

حفلتك، بكل تأكيد ستشعلين المسرح".

يذكر ان يسرا قد شاركت في الدراما الرمضانية الماضية من خلال مسلس "خيانة عهد".

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من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة كل من يسرا، محمد رياض،

تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد.

بالإضافة غلى استعادها لعرض فيلمها الجديد "صاحب المقام" بمشاركة الفنان آسر ياسين، الفنانة أمينة خليل، الذي سيعرض في عيد الأضحى القادم من خلال إحدى المنصات الإليكترونية الشهيرة قبل عرضه على شاشات العرض السينمائي.