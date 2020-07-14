فيديو .. وفاء عامر تمازح رضوى الشربيني على طريقتها الخاصة

نشرت الفنانة وفاء عامر فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهرت وفاء عامر برفقة الإعلامية رضوى الشربيني، وصرحت وفاء قائلة: مع الجميله رضوي الشربيني. Advertisements يذكر أن الفنانة وفاء عامر شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل إلا أنا، والمسلسل من تأليف يسري الفخراني، وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من صبري فواز، كمال أبو رية، محمد علاء، محمد حمدي، محمد فتحي، طارق راتب، حسن عبد الفتاح، محمد دسوقي، محمد كامل، مجدي السباعي، ياسر علي ماهر، محمد العمروسي، أروى جودة، أحمد صفوت، عبير فاروق، محمد التاجي، كارولين خليل، بيومي فؤاد، هاجر عفيفي، جميلة عوض، نانسي صلاح، حنان مطاوع، محمد شاهين، نادية رشاد، ديانا هشام، صفاء جلال، رضوى جودة. شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل، والمسلسل من تأليف يسري الفخراني، وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من صبري فواز، كمال أبو رية، محمد علاء، محمد حمدي، محمد فتحي، طارق راتب، حسن عبد الفتاح، محمد دسوقي، محمد كامل، مجدي السباعي، ياسر علي ماهر، محمد العمروسي، أروى جودة، أحمد صفوت، عبير فاروق، محمد التاجي، كارولين خليل، بيومي فؤاد، هاجر عفيفي، جميلة عوض، نانسي صلاح، حنان مطاوع، محمد شاهين، نادية رشاد، ديانا هشام، صفاء جلال، رضوى جودة.

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