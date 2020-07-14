تراند اليوم : نسرين طافش تبعث رسائل أمل للجمهور في حب الحياة – صورة

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “انستجرام”.

وعلقت نسرين طافش على الصورة قائلة: “الحياة لا تقاس بعدد الايام و السنين .. بل بمقدار جعلها حياة طيبة “.

وتقوم الفنانة نسرين طافش حاليا بالتحضير لمسلسلها الجديد الذى تشارك فى بطولته أمام الفنان ماجد المصرى وهو بعنوان “الوجه الآخر”، حيث من المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لعرضه خارج الموسم الرمضاني.

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وكانت نسرين تنتظر فتح الخطوط الجوية من أجل الحضور إلى مصر للبدء فى تنفيذ العمل الذى يعد البطولة الثانية للفنان ماجد المصرى بعد مسلسل “بحر”.