تراند اليوم : هكذا علقت بشري علي تغييرات إدارة مهرجان الجونة

ردت الفنانة بشرى، على ما ورد في أحد المواقع الإخبارية بوجود تغييرات في إدارة مهرجان الجونة السينمائي.

وكانت الأنباء في خروج عمرو منسي المدير التنفيذي، وكمال زادة المدير المالي للمهرجان من الإدارة، وذلك بداية من الدورة الرابعة على أن يكون تواجدهما هذا العام فى مناصب شرفية فقط، على أن يُعلن القائمين على المهرجان الأسماء الجديدة التي تتولى هذه المناصب خلال الفترة المقبلة.

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ونفت بشرى كل ما تردد في هذا الشأن، كاتبة عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها على “انستجرام “خبر غير دقيق ولم يخرج البيان الصحفي الرسمي من إدارة المهرجان، ولم يخرج أحد، فقط تعديلات، الجميع يعملون لإقامة الدورة الرابعة.. عمرو وكمال مؤسسين مشاركين للمهرجان”.

كان القائمين على مهرجان الجونة السينمائي قد أعلنوا تأجيل انطلاق الدورة الرابعة من المهرجان لتبدأ فى 23 أكتوبر بدلًا من 23 سبتمبر، حتى تكون هناك مساحة كافية لضمان خروجها بشكل آمن للجميع فى ظل استمرار فيروس كورونا، كما أن اختيار الموعد جاء بناءا علي ترتيبات دولية تتعلق بمواعيد المهرجانات العالمية الأخرى.