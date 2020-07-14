تراند اليوم : تعالو يابنات.. عمرو وهبة هيديكو روتين عناية بالشعر – صورة

نشر الفنان عمرو وهبة صورة جديدة له، من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر عمرو وهبة، في الصورة بإطلالة غريبة، حيث ارتدى باروكة وعلق قائلا: “روتين البروتين”.

يُذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في السباق الرمضاني في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.

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مسلسل “فالنتينو” بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.