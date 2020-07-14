تراند اليوم : علي غير العادة .. ظهور مميز لبدرية طلبة يبهر جمهورها- إتفرج

شاركت الفنانة بدرية طلبة جمهورها ومتابعيها بصوره جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام ”

و ظهرت بدرية في الصوره باطلاله كلاسكيه و جاكت اسود و شيميز ابيض و علقت قائلة: “صباح الخير علي كل حبايبي و اخواتي ”

و يذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل البرنس خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى,

وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة “البرنس”، و”رضوان البرنس” الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه؛ ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.