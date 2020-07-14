تغير ملامح رضوى الشربيني في أحدث ظهور لها والجمهور: مين دي؟

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديو والصور إنستقرام، بصورة ظهرت من خلالها بملامح مختلفة تماماً عما تظهر به دائماً، وتساءل الجمهور عن السبب بقولهم: مين دي معرفناكيش.

ولفتت رضوى الشربيني الانتباه بالمكياج الصاخب الذي وضعته؛ حيث ارتدت ملابس كاجوال وغيرت لون شعرها، وظن الكثيرون من متابعيها أنها قامت بإجراء عملية تجميل، لكن كانت أغلب التعليقات تتحدث عن المكياج ونوع البرنامج الذي التقطت به الصورة.

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وتستعد الإعلامية رضوى الشربيني للبدء في التحضير للموسم الخامس من برنامج: هي وبس، الذي أنهت تصوير الجزء الرابع منه قبل حلول شهر رمضان الكريم.

يشار إلى أن الإعلامية رضوى الشربيني دائماً ما تتعرض للانتقادات الشديدة بسبب النصائح التي توجهها للسيدات، والتي دائماً ما تضر بهن ولم تنفعهن، وكان سبب شهرتها من الأساس مواقفها المعادية للرجال.

ونعت الإعلامية رضوى الشربيني الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وقالت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة القديرة صاحبة القلب الطيب الفنانة رجاء الجداوي»، وحرص عدد كبير من متابعيها على تقديم واجب العزاء في الفنانة الراحلة.

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