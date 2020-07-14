ياسمين صبري تنشر صور قططها ومتابع: «دول أشيك مني أنا شخصياً»

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام، بمقطع مصور من منزلها، أظهرت من خلاله علاقاتها الوطيدة بحيواناتها الأليفة التي تقوم بتربيتها منذ سنوات طويلة وقبل زواجها، وظهرت القطط في الصور وهي ترتدي سواراً باللون الوردي؛ مما دفع أحد متابعيها لكتابة تعليق ساخر: «يا ياسمين القطط بتاعتك أشيك مني أنا شخصياً».

ونال المقطع إعجاب الكثيرين من محبيها، الذين حرصوا على الإشادة بطريقة تعاملها مع الحيوانات الأليفة، وقططها التي حرصت علي إصطحابها إلى منزل الزوجية.

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يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري قد تردد حولها الكثير من الشائعات خلال الفترات الماضية، كان آخرها شائعة انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، والذي تزوجته خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن خرج أبوهشيمة ورد على هذا الأمر بصورة نفت كل ما تردد.

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يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل فرصة تانية، الذي قامت ببطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم: محمود البزاوي، وأحمد مجدي، وهبة مجدي، ودياب، وآيتن عامر، ونهال عنبر، ومحمد أبوداود، ومرقس عادل، وقد حقق العمل نجاحاً كبيراً خلال الماراثون الرمضاني، وأشاد الكثيرون من متابعي الدراما والنقاد الفنيين بالعمل.



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