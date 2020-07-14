عودة ابراهيم نصر للحياة بعد وفاته بعدة أشهر!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، برومو فيلم صاحب المقام، الذي سيطرح خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وما لفت انتباه الجميع هو ظهور النجم الراحل إبراهيم نصر في برومو العمل، وأشاد الكثيرون بظهوره المميز.

حيث يظهر إبراهيم نصر في برومو الفيلم وهو يجسد شخصية رجل مسن يعاني من الفقر، وينتمي للطبقة الشعبية، ويعتبر هذا العمل هو آخر عمل قدمه الفنان إبراهيم نصر في مشواره الفني.

يشار إلى أن فيلم صاحب المقام، من إنتاج السبكي، ويقوم ببطولته آسر ياسين، ويسرا، وأمينة خليل، ومحمد لطفي، وبيومي فؤاد، ومن تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، الذي تحدث من قبل وأكد أن الفنان إبراهيم نصر كان يعتبر هذا الدور الذي يقدمه في العمل، من أهم وأفضل الأدوار التي قدمها طوال مشواره في السينما، وكان قد أعلن أيضاً أنه سيتم إهداء الفيلم لروح الفنان الراحل على تيتر العمل؛ تقديراً من صناع العمل له ولتاريخه الفني المميز.

ورحل الفنان إبراهيم نصر خلال الأشهر الماضية، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة بمنزله، وكان خبر وفاته سبباً في صدمة الكثيرين من نجوم الوسط الفني.



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