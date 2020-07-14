الحكم على بطل حريم السلطان بالسجن 13 عاماً بتهمة الاعتداء على حبيبته

يواجه بطل حريم السلطان الفنان التركي أوزان جوفين، حكماً بالحبس 13 عاماً بتهمة الاعتداء علي حبيبته دينيز بولوتسوز، وأصدرت المحكمة التركية حكمها بعد أن تقدمت دينيز بولوتسوز بدعوى قضائية على حبيبها وقالت في دعواها، إن حبيبها حاول الاعتداء عليها وحاول قتلها.

ليرد بطل حريم السلطان على هذه الدعوى، وقام بنشر صورة له أثبت من خلالها تعرضه للاعتداء من حبيبته، وتوسعت القضية لتصبح قضية رأي عام بتركيا، بسبب شهرتهما الواسعه التي حققاها طوال السنوات الماضية.

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وقالت المحكمة في حكمها، إن بطل حريم السلطان ثبت اعتداؤه على حبيته، وأنه المتسبب في محاولة قتلها، وأظهرت التقارير تعرض حبيبته لضرب وظهور عدد من الجروح بها.

يشار إلى أن بطل حريم السلطان يشارك حالياً في بطولة مسلسل جديد بعنوان: بابل، ونالت القضية شهرة واسعه للغاية في كافة أنحاء الوطن العربي، بسبب متابعة الكثيرين من محبيه له.

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